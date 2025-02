Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei im Einsatz - Zweite Fußballbundesliga - 1.FC Köln gegen Fortuna Düsseldorf - Anreisephase mit Zwischenfällen

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Beim heutigen Fußballeinsatz musste die Bundespolizei in Köln bereits früh tätig werden. Eine Gruppe Düsseldorfer Problemfans war mit Bussen zum Bahnhof Köln Weiden-West angereist. Die ca. 500 Fans vermummten sich vor Ort und waren polizeilichen Erkenntnissen zufolge teilweise mit Pyrotechnik ausgestattet. Die Anreise der Düsseldorfer Fans blieb der Kölner Problemfanszene nicht unbemerkt, die sich daraufhin in unmittelbarer Nähe postierte. Aufgrund des starken Kräfteansatzes der Polizei konnte ein Aufeinandertreffen der Fangruppen verhindert werden.

Die Düsseldorfer Fanszene nutzte in großen Teilen zwei zur Verfügung gestellte Entlastungszüge. Im ersten Entlastungszug, Ankunft 10.49 Uhr in Köln-Ehrenfeld, konnten mehrere Böllerwürfe sowie das Abbrennen eines Rauchtopfes bei Ankunft des Zuges verzeichnet werden. Verletzt wurde nach Kenntnisstand der Bundespolizei niemand. Nach Einfahrt des Zuges am Bahnhof Ehrenfeld erfolgten mehrere "Gefährderansprachen" gegen erkannte Problemfans.

Der zweite Entlastungszug traf um 11.43 in Ehrenfeld ein. In diesem wurde während der Anreise bereits Pyrotechnik im Zug abgebrannt. Die Tatverdächtigen konnten seitens der Bundespolizei erkannt und an die Einsatzkräften in Köln gemeldet werden. In Köln erfolgte dann die Identitätsfeststellung der Tatverdächtigen. Das Festhalten der Personen führte zu Solidarisierungseffekten innerhalb der Fanszene. Es kam zu einem tätlichen Angriff gegen einen Polizeibeamten. Bei der Inaugenscheinnahme des Zuges wurden zwei beschädigte Glasscheiben festgestellt.

Hinsichtlich aller erkannten Straftaten wurden seitens der Bundespolizei Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Die Bundespolizei ist mit starken Kräften im Einsatz und für die Abreisephase gut aufgestellt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell