Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Langfinger erbeutet Lebensmittel

Ebeleben (ots)

Ob er vom Hunger getrieben war oder nur die Speisekammer auffüllen wollte ist noch nicht bekannt. Was die Polizei dennoch weiß ist, dass am Sonntag ein Mann in der Zeit um 22.40 Uhr aus einer Gitterbox eines Supermarktes in der Sondershäuser Straße Lebensmittel erbeutete. Die Tathandlung des Mannes konnte von einer Überwachungskamera aufgezeichnet werden. Anhand der Aufnahmen wurde der Mann identifiziert, welcher sich im laufenden Ermittlungsverfahren zu seiner Tatmotivation äußern kann.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell