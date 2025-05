Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Heilbronn (ots)

Grünsfeld: Einbruch in Firma - Wer hat etwas gesehen?

Mindestens vier Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag unberechtigt Zutritt zu einer Firma in Grünsfeld. Zwischen 23 Uhr und 1:15 Uhr betraten die Täter das Gelände in der Straße "Waltersberg"und öffneten gewaltsam Außenwände der dortigen Halle. Anschließend wurden Sondermetalle aus dem Gebäude gestohlen. Das Diebesgut wurde vermutlich mit einem bereitstehenden Lkw abtransportier. Der verursachte Schaden am Gebäude wird auf circa 25.000 Euro geschätzt. Der Wert des Diebesguts liegt im mittleren fünfstelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei Tauberbischofsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Tauberbischofsheim: Zeugen nach versuchtem Einbruch gesucht

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag versuchten Unbekannte in ein Gebäude in Tauberbischofsheim einzubrechen. Zwischen 17:30 Uhr am Mittwochabend und 8 Uhr am folgenden Morgen machten sich mindestens drei Täter zunächst gewaltsam an der Umzäunung und anschließend an der Rückwand der Fertigungshalle einer Firma in der Straße "Am Dittwarer Bahnhof" zu schaffen. Nachdem dies misslang, beschädigten sie eine Tür. Das Innere der Halle wurde augenscheinlich nicht betreten. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 bei der Kriminalpolizei Tauberbischofsheim zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell