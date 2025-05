Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsdienst der Polizei stoppt mehrere Fahrzeugführer mit positiven Drogenvortests

Hagen (ots)

Der Verkehrsdienst der Hagener Polizei führte am Dienstag (06.05.2025) Kontrollen im Hagener Stadtgebiet durch und traf mehrere Personen an, bei denen freiwillige Drogenvortests positiv verliefen. Um 7.15 Uhr kam den Beamten am Berliner Platz ein Mann auf einem E-Scooter entgegen. Der 45-Jährige war bereits im Jahr 2024 aufgrund des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln in Erscheinung getreten und ihm wurde ein Fahrverbot auferlegt. Auch am Dienstag verlief ein Drogenvortest positiv.

Gegen 8.05 Uhr stoppten die Einsatzkräfte dann einen Dortmunder am Hasper Bahnhof. Der 20-Jährige, der sich noch in der Probezeit befindet, war mit einem Mini in Richtung Tillmannstraße unterwegs und wurde positiv auf Betäubungsmittel getestet.

An der Altenhagener Brücke sahen die Polizisten dann einen Hagener, der vor Fahrtantritt in unmittelbarer Nähe einen Joint rauchte und dann mit einem E-Scooter fuhr. Der 49-Jährige wurde daraufhin umgehend gestoppt. Um 11 Uhr trafen die Beamten schließlich in der Wehringhauser Straße einen Lkw-Fahrer an. Der 40-Jährige war bereits im Jahr 2024 in einen Unfall unter dem Einfluss von Drogen verwickelt. Der Mann gab an, am Wochenende Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Ein Vortest verlief positiv auf unterschiedliche Substanzen.

Alle Fahrzeugführer mussten nach den positiven Drogenvortests eine Blutprobe abgeben und wurden angezeigt. Ihnen ist die Weiterfahrt bis zum vollständigen Abbau der Substanzen untersagt. Weiterhin wurden im Rahmen der Aktionswoche ROADPOL Truck & Bus zwei Ladungssicherungsverstöße durch die Polizisten geahndet. (arn)

