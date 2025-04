Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Auto erfasst E-Scooter-Fahrerin auf Parkplatz

Bremerhaven (ots)

Auf einem Parkplatz in Bremerhaven-Leherheide ist am Montag, 28. April, eine 14-jährige E-Scooter-Fahrerin von einem Auto frontal erfasst worden. Die Jugendliche trug Verletzungen davon. Der Unfall ereignete sich gegen 13.10 Uhr auf dem Parkplatz der Supermärkte an der Hans-Böckler-Straße. Nach bisherigem Kenntnisstand war ein 50 Jahre alter Autofahrer mit seinem Pkw in angemessener Geschwindigkeit auf dem Parkplatz unterwegs. An einer schwer einsehbaren Stelle kreuzte die 14-Jährige auf ihrem E-Scooter unvermittelt den Weg des Autofahrers. Dieser erfasste sie frontal, wobei die Jugendliche zu Boden fiel. Sie zog sich hierbei Verletzungen zu. Polizeibeamte des nahen Reviers Leherheide eilten zur Hilfe und nahmen später den Unfall auf. Die Jugendliche wurde vom Rettungsdienst der Feuerwehr Bremerhaven erstversorgt und dann in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

