POL-EU: Bewässerungsschlauch aus Vorgarten entwendet

Euskirchen (ots) - Am Dienstag (22. April) gegen 16 Uhr kam es auf der Veybachstraße in Euskirchen zu einer Körperverletzung. Ein 54-jähriger Mann aus Euskirchen setzte sich in einem Café an einen Tisch, an dem bereits ein Bekannter saß. Ein weiterer 54-jähriger Mann aus Euskirchen trat an den Tisch und schlug dem Mann unvermittelt von hinten gegen den Kopf. Ein Zeuge griff ein, trennte die beiden Männer und ...

mehr