POL-EU: Auf regennasser Fahrbahn mit Leitplanke kollidiert

Mechernich-Kommern (ots) - In der Zeit von Donnerstag (17. April), 22 Uhr, bis Freitag (18. April), 10.30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Imbiss an der Kölner Straße in Mechernich-Kommern. Die Unbekannten hebelten eine Tür auf und gelangten so in den Verkaufsraum des Imbisses. Im Inneren des Imbisses wurden zwei Wände beschädigt. Aus dem Imbiss wurde nichts entwendet. Es entstand ...

mehr