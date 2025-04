Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Unbekannte verschaffen sich Zutritt zu Imbiss

Mechernich-Kommern (ots)

In der Zeit von Donnerstag (17. April), 22 Uhr, bis Freitag (18. April), 10.30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Imbiss an der Kölner Straße in Mechernich-Kommern.

Die Unbekannten hebelten eine Tür auf und gelangten so in den Verkaufsraum des Imbisses.

Im Inneren des Imbisses wurden zwei Wände beschädigt.

Aus dem Imbiss wurde nichts entwendet.

Es entstand ein Sachschaden im oberen vierstelligen Euro-Bereich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem Einbruch aufgenommen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799 0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell