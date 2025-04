POL-EU: Kupferkabel von Baustelle entwendet

Euskirchen (ots) - Drei unbekannte Täter haben am gestrigen Dienstag (22. April) gegen 13 Uhr einen Kleintransporter aufgebrochen. Dazu fuhren drei unbekannte Täter mit einem schwarzen VW Golf auf den Parkplatz einer Spielothek an der Roitzheimer Straße in Euskirchen und hielten an einem geparkten Auto an. Während der Fahrer aus dem Golf ausstieg, begaben sich die beiden unbekannten Mitfahrer zu dem geparkten Fahrzeug ...

mehr