POL-EU: Versuch gescheitert - Betrüger ruft ausgerechnet bei der echten Polizei an

Euskirchen (ots) - Unbekannte haben am Montag (21. April) zwischen 18 und 19.19 Uhr die Scheibe der Beifahrertür eines Autos in der Carmanstraße eingeschlagen. Die Scheibe wurde dabei komplett beschädigt. Aus dem Auto wurde ein Korb vom Beifahrersitz entwendet. Darin befanden sich ein Schlüsselbund, ein hochwertiger Fön, Schminke und ein Osterkorb mit Süßigkeiten. Es entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Euro-Bereich. In der Zeit von 18 bis 00.20 Uhr wurde ...

mehr