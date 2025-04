Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Alkoholisierte Autofahrerin verursacht mehrere Unfälle und flüchtet

Bremerhaven (ots)

Eine alkoholisierte Autofahrerin hat in der Nacht zu Montag, 28. April, mehrere Verkehrsunfälle in Bremerhaven-Mitte verursacht. Anschließend floh sie.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befand sich die 19-Jährige gegen 3.20 Uhr in einem Mercedes in der Rutenbergstraße und touchierte dort einen vor ihr parkenden VW. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich die junge Autofahrerin in Richtung Zeppelinstraße vom Unfallort. Wenig später verlor die Bremerhavenerin auf der Bürgermeister-Smidt-Straße erneut die Kontrolle über das Auto und fuhr gegen zwei Fahrzeuge, die in Parkbuchten abgestellt waren. Durch den Aufprall wurde eines der Fahrzeuge auf den Gehweg und gegen ein Verkehrszeichen geschoben.

Nach den Unfällen, durch die Schäden in Höhe von mehreren Tausend Euro entstanden, entfernte sich die 19-Jährige mit dem Mercedes vom Unfallort. Sie wurde an ihrer Wohnanschrift angetroffen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv, wodurch eine Blutentnahme für die Frau unumgänglich wurde. Bei der Unfallaufnahme stellte sich zudem heraus, dass die Bremerhavenerin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der Mercedes wurde samt Autoschlüssel beschlagnahmt.

Die 19-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr, unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

