POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in einen Imbissbetrieb in Ganderkesee +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Nach einem Einbruch in einen Imbissbetrieb in Ganderkesee sucht die Polizei nach Zeugen.

Am Dienstag, 01. April 2025, zwischen 03:50 und 04:00 Uhr, haben unbekannte Personen ein Fenster des Betriebs in der Bergedorfer Straße, Ecke Lindenstraße, gewaltsam geöffnet und sich so Zutritt zum Imbiss verschafft. Hier brachen sie die Kasse auf, entwendeten die Tageseinnahmen und flüchteten vom Tatort.

Wer im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatorts gesehen hat, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

