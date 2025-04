POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Diebstahl von Leichtmetallrädern in Brake +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst wurde am Montag, 31. März 2025, 17:15 Uhr, ein Radfahrer leicht verletzt. Der 19-jährige Delmenhorster war in der Bremer Straße auf der falschen Seite des Radwegs in Richtung Stadtmitte unterwegs. Beim Queren des Hamburger Wegs kollidierte er mit dem Kleinwagen einer 33-Jährigen aus Delmenhorst, die aus ...

mehr