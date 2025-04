Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizei begleitet Versammlungen in Bremerhaven

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven hat am heutigen Sonnabend, 26. April, zwei angemeldete Versammlungen begleitet. Eine Versammlung war in Form eines Autokorsos angemeldet worden. Die Anmelder hatten mit einer Teilnehmerzahl im mittleren zweistelligen Bereich gerechnet, die tatsächliche Zahl lag jedoch deutlich darunter. Polizeikräfte begleiteten den Korso am frühen Nachmittag auf seiner Strecke durch die Stadtteile Mitte, Geestemünde, Lehe und Leherheide, bevor die Kolonne Bremerhaven am nördlichen Stadtrand verließ. Die Fahrt verlief ohne besondere Vorkommnisse. Eine zweite Versammlung, die als Gegenveranstaltung zu dem genannten Autokorso angesehen werden kann, begann gegen 12 Uhr am Zollinlandplatz in Bremerhaven-Lehe. Rund 300 Menschen liefen von hier aus, von Polizeikräften begleitet, durch das sogenannte Goethe-Quartier und über die Hafenstraße zum Stadtpark Lehe. Hier endete die friedliche Versammlung nach einer Abschlusskundgebung gegen 14.30 Uhr. Durch den Aufzug durch Lehe kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen. Andere Vorkommnisse wurden nicht festgestellt. Es gab kein Aufeinandertreffen der beiden Versammlungen. Die Polizei Bremerhaven wurde für die Dauer des Einsatzes von Kräften der Polizei Bremen unterstützt.

