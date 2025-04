Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Kosmetiknutzung im Supermarkt - Jugendlicher versucht zu flüchten

Bremerhaven (ots)

Zu einem Fluchtversuch eines Jugendlichen, nachdem er ein unbezahltes Pflegeprodukt verwendete, kam es am gestrigen Mittwochabend, 23. April, in einem Einkaufsmarkt in Bremerhaven-Lehe.

Ein Mitarbeiter des Marktes an der Straße Pferdebade beobachtete gegen 18.15 Uhr einen Jugendlichen dabei, wie er ein Pflegeprodukt benutzte und dieses zurück in das Regal stellte. Als der 15-Jährige den Laden verließ, ohne die verwendete Ware zu bezahlen, sprach ihn der Mitarbeiter darauf an. Dabei schubste der Junge den Ladendetektiv zur Seite und ergriff die Flucht. Dies blieb aber ohne Erfolg, denn der Detektiv holte ihn ein und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Gegen den Jugendlichen wird nun ein Strafverfahren eingeleitet und er bekam von einem Mitarbeiter des Marktes ein Hausverbot ausgesprochen.

