POL-Bremerhaven: Unbekannte beschädigen Außenspiegel an geparkten Autos

Bremerhaven (ots) - Die Polizei ermittelt nach einem Diebstahl an der Bürgermeister-Smidt-Gedächtniskirche in Bremerhaven-Mitte. Ersten Erkenntnissen zufolge haben dort Unbekannte in der Zeit von Montagmorgen, 21. April, 9 Uhr, bis Dienstagmorgen, 22. April, 9 Uhr, eine Kupferplatte abgebrochen und gestohlen. Diese war an der südlichen Eingangstür der Kirche befestigt. An der Tür des denkmalgeschützten Gebäudes ...

