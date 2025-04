Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbruch und Vandalismus auf Schulgelände

Bremerhaven (ots)

Zu einem Einbruch in eine Grundschule im Bremerhavener Stadtteil Leherheide wurde die Polizei Bremerhaven am gestrigen Ostermontag, 21. April, gegen 14 Uhr gerufen.

Eine Mitarbeiterin der Schule hatte die Polizei alarmiert, nachdem sie ein offen stehendes Fenster festgestellt hatte. Nach ersten Erkenntnissen hatten bislang unbekannte Täter, in der Zeit vom 19. bis 21. April, das Fenster gewaltsam geöffnet und sich somit Zutritt in einen Klassenraum verschafft. In diesem wurde das Whiteboard und die Fensterbank mit Worten beschmiert. Die Polizeibeamten stellten auf dem Schulgelände zwei weitere beschädigte Fenster, Beschädigungen an der Fassade und zwei verbogene Regenrinnen fest. Ob die Täter auch etwas entwendet haben, ist noch nicht bekannt. Die Polizei bittet Personen, die in Tatortnähe auffällige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 0471/953-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell