Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: PKW-Fahrer flüchtet vor der Polizei

Bremerhaven (ots)

In der Nacht des 21. April, kurz nach Mitternacht, versuchte sich ein 40-jähriger Autofahrer in Bremerhaven-Geestemünde einer Verkehrskontrolle durch Flucht der Polizei zu entziehen. Der Mann war der Polizei zuvor aufgrund seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen woraufhin sich die Einsatzkräfte zu einer Kontrolle entschlossen. Als diese das Stoppsignal gaben, beschleunigte der Mann das Fahrzeug rasant. Auf der Flucht touchierte der Geestemünder in der Weißenburger Straße ein geparktes Fahrzeug und eine Mauer, wobei sein Auto kurzzeitig zum Stehen kam. Die Beamten stellten ihren Streifenwagen dahinter ab und stiegen zur Kontrolle aus. Der Skoda-Fahrer setzte jedoch sein Fahrzeug zurück und rammte dabei das Einsatzfahrzeug. Allerdings half das nichts und der 40-Jährige versuchte zu Fuß zu entkommen. Nach kurzer Verfolgung holten ihn die Polizisten ein und nahmen ihn fest. Nach einer Blutprobe am Revier wurde der Bremerhavener wieder entlassen. Die Polizei ermittelt nun gegen den Fahrzeugführer wegen Straßenverkehrsgefährdung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verkehrsunfallflucht.

