POL-DO: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen in Lütgendortmund

Am Montag (07.04 um 18:35 Uhr) bog ein 74-jähriger Dortmunder von der Straße "Am Volksgarten" in die "Volksgartenstraße" ein. Beim Abbiegevorgang verlor der Mann aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Toyota und prallte gegen einen geparkten Pkw. Durch den Aufprall blieb das Fahrzeug des Rentners auf der Seite liegen, der geparkte Pkw auf dem Dach.

Der Dortmunder wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde schwer verletzt und alkoholisiert in ein Krankenhaus eingeliefert.

Ein 13-jähriger Junge, der den Unfall beobachtet hatte, erlitt einen leichten Schock und begab sich mit seinen Erziehungsberechtigten in die Kinderklinik.

Die Polizei stellte die Fahrzeuge sowie den Führerschein des Mannes sicher und ordnete eine Blutprobe an.

Für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen, sowie der Unfallaufnahme war die Unfallörtlichkeit gesperrt.

