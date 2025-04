Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Alkoholisiert und ohne Licht durch Lehe: 15-jähriger Autofahrer flüchtet vor der Polizei

Bremerhaven (ots)

Gleich mehrere falsche Entscheidungen traf ein 15-Jähriger in der vergangenen Nacht in Bremerhaven-Lehe. Nun erwartet ihn ein Strafverfahren.

Am frühen Mittwochmorgen, 16. April, gegen 4.50 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung der Bremerhavener Polizei in der Pestalozzistraße ein Auto auf, das ohne jegliche Beleuchtung durch die Dunkelheit fuhr. Darüber hinaus war der Opel in Schlangenlinien unterwegs und bremste mehrmals unkontrolliert. Als die Polizeibeamten das Fahrzeug kontrollieren wollten, gab der Fahrer Gas und flüchtete. An der Körnerstraße kollidierte der Opel-Fahrer mit einem geparkten Wagen, stieg aus und lief davon. Die Polizeibeamten nahmen den Fahrer nach kurzer Verfolgung vorläufig fest.

Bei der anschließenden Überprüfung stellte sich heraus, dass der Fahrer erst 15 Jahre alt ist und dementsprechend auch keine Pkw-Fahrerlaubnis besitzt. Darüber hinaus ergab ein Atemalkoholtest, dass der Jugendliche in nicht unerheblichem Maße Alkohol konsumiert hatte. Eine Blutprobe wurde fällig. Anschließend konnte er mit einer Erziehungsberechtigten die Polizeidienststelle verlassen. Er erhielt eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung.

Wie der 15-Jährige an den Opel gekommen war, ist Teil der laufenden Ermittlungen. Die Polizei beschlagnahmte den Wagen als Tatmittel. Der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen wird auf rund 8000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell