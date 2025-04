Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: 33-Jähriger bei Auseinandersetzung schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots)

Wie bereits in einer Pressemitteilung der Polizei Bremerhaven am 20. April berichtet, war bei einer Auseinandersetzung im Stadtteil Lehe am Ostersonntag gegen 8.30 Uhr ein 33-jähriger Mann in der Rickmersstraße schwer verletzt worden. Zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei und des Rettungsdienstes waren vor Ort. Die Polizei bittet nun alle Personen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen geben können, sich unter der Telefonnummer 0471/953-4444 zu melden.

