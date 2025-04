POL-F: 250422 - 0421 Frankfurt - Sossenheim: Bezugnahme zu 0420 Frankfurt - Sossenheim Vermisstenmeldung - Fahndungsrücknahme

Frankfurt (ots) - (yi) Seit Sonntagabend (20. April 2025), 21:45 Uhr wird die 77-jährige Karin A. aus Frankfurt Sossenheim vermisst. Letztmalig befand sich die vermisste Person am Sonntag um 21:45 Uhr an ihrer Anschrift im Dunantring. Karin A. ist dement und nicht in der Lage sich zu orientieren. Karin A. kann wie wie folgt beschrieben werden: Weiblich, 158cm groß, schlanke Statur, trägt schulterlange, aschblond ...

