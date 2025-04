Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250420 - 0418 Frankfurt - Ginnheim Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(yi) In der Nacht von Samstag (19. April 2025) auf Sonntag (20. April 2025) kam es auf der Rosa-Luxemburg-Straße zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ersten Erkenntnissen nach befuhr der 39-jährige Daihatsufahrer mit seinem Auto die Rosa-Luxemburg-Straße gegen 01:30 Uhr in Richtung stadtauswärts. Mit überhöhter Geschwindigkeit überholte er drei weitere Fahrzeuge in einem Kurvenbereich, verlor vermutlich sodann die Kontrolle über sein Auto und fuhr frontal gegen die rechtsseitige Leitplanke. Der Aufprall schleuderte das Fahrzeug anschließend gegen die linke Leitplanke, woraufhin der 39-Jährige sich mehrfach überschlug und schlussendlich auf dem Dach liegend zum Stehen kam. Die zuvor überholten Fahrzeuge halfen dem Verunfallten umgehend. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein umliegendes Krankenhaus. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf circa 15.000 Euro.

