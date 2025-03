POL-WAF: Warendorf. Exhibitionist - Hinweise erbeten

Warendorf (ots) - In der Nacht von Freitag (28.02.25) auf Samstag (01.03.25) stahlen unbekannte Täter einen schwarzen Audi Q5 in Sassenberg. Das Auto mit dem amtlichen Kennzeichen WAF-SI 810 stand vor einem Wohnhaus an der Straße Knapp in Sassenberg-Füchtorf. Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des Pkw bitte an die Polizei Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder ...

