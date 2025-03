POL-WAF: Sassenberg-Füchtorf. Audi Q5 gestohlen - Hinweise erbeten

Warendorf (ots) - Unbekannte Täter haben am Wochenende einen Zigarettenautomaten in Ahlen gestohlen, ihn aufgebrochen, den Inhalt entwendet und an der Bergamtstraße liegengelassen. Eine Zeugin meldete den Fund am Samstag (01.03.2025, 16.00 Uhr) Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an: Polizei ...

