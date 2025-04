Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250419 - 0415 Frankfurt - Altstadt Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Frankfurt (ots)

(yi) Am gestrigen Freitag (18. April 2025) kam es zu Widerstandshandlungen der Polizei gegenüber. Die Polizei nahm die Aggressoren fest.

Gegen 17:45 Uhr wandte sich der Sicherheitsdienst des Frankfurter Doms an eine vor Ort befindliche Polizeistreife und teilte ihr mit, dass ein Pärchen mit Hund im Vorraum des Doms sei, welches sich nach Aufforderung des Sicherheitsmitarbeiters weigerte, das Gotteshaus zu verlassen. Zudem habe er die beiden darauf aufmerksam gemacht, dass es gegen die Hausordnung verstoße, die Örtlichkeit mit einem Hund zu betreten. Weiter sei der Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes durch die Unruhestifter beleidigt worden. Die Polizeibeamten begaben sich sodann zum Vorraum und forderten die Aggressoren zum Verlassen des Doms auf. Diese entgegneten mit Schreien und weiteren Beleidigungen. Nach ausgesprochenem Platzverweis verließen die beiden den Vorraum des Gotteshauses. Das Streifenteam entschied sich sodann für eine Ingewahrsamnahme des 42-jährigen Mannes, da dieser sich weigerte, vom Kirchengelände zu gehen. Bei der Festnahme sperrte sich der Mann und beleidigte die Polizeibeamten fortwährend. Die 29-jährige Begleiterin versuchte die Festnahme erfolglos zu verhindern. Eine weitere Polizeistreife nahm die Frau anschließend fest, welche bei der Festnahme nach den Beamten tritt und sich gegen die Fesselung sperrte. Die Beamten brachten die 29-Jährige in die Haftzellen des Polizeipräsidiums, da sie sich zudem illegal in der Bundesrepublik aufhält. Den 42-Jährigen brachte ein Streifenteam auf die Dienststelle. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

