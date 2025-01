Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: LKW verunglückt auf Landesstraße

Eversen (ots)

Erneut mussten die Feuerwehren der Samtgemeinde Sottrum in dieser Woche zu einem größeren Feuerwehreinsatz ausrücken. Am frühen Samstagmorgen um kurz nach 6.00 Uhr verunfallte ein LKW auf der B215 in der Gemeinde Ahausen Ortsteil Eversen. Der Leitstelle in Zeven wurde ein brennender LKW gemeldet, die daraufhin die Feuerwehren aus Ahausen, Eversen, Unterstedt sowie die Einsatzleitgruppe der Samtgemeinde zur Einstelle alarmierte.

Schon die Einsatzfahrt bot höchste Vorsicht, da die Straßen durch den Schneefall teilweise sehr glatt waren. Als dann die ersten Einsatzkräfte eintrafen und sich kein Feuer bestätigte, wurden die Einsatzfahrten von nicht benötigten Einsatzkräften abgebrochen. Der Fahrer des LKWs konnte selbstständig seine Fahrerkabine verlassen und dem Rettungsdienst übergeben werden. Anschließend wurde er ins Krankenhaus nach Rotenburg gebracht.

Die Aufgaben der Feuerwehren beschränken sich somit auf den vorbeugenden Brandschutz, das Ausleuchten der Einsatzstelle und Verkehrssicherungsmaßnahmen.

Nach gut 90 Minuten wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Im Einsatz waren die Einsatzkräfte mit sieben Fahrzeugen und 50 Einsatzkräften. Ebenfalls vor Ort waren ein Rettungswagen, die Polizei und der stellvertretende Gemeindebrandmeister. Zur Unfallursache und Schadenshöhe ist seitens der Feuerwehr nichts bekannt.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell