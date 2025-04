POL-Bremerhaven: Unfall mit mehreren Beteiligten

Bremerhaven (ots) - Zu einem Fluchtversuch eines Jugendlichen, nachdem er ein unbezahltes Pflegeprodukt verwendete, kam es am gestrigen Mittwochabend, 23. April, in einem Einkaufsmarkt in Bremerhaven-Lehe. Ein Mitarbeiter des Marktes an der Straße Pferdebade beobachtete gegen 18.15 Uhr einen Jugendlichen dabei, wie er ein Pflegeprodukt benutzte und dieses zurück in ...

mehr