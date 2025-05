Polizei Hagen

POL-HA: Leicht verletzte Herdeckerin nach Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Hagen-Haspe (ots)

In der Tillmannstraße, Ecke Kurt-Schumacher-Ring, kam es am Montag (05.05.2025) gegen 16.40 Uhr zum Zusammenstoß zwischen zwei Autos, bei dem sich eine Herdeckerin leichte Verletzungen zuzog. Die 29-Jährige stand mit ihrem BMW zunächst an einer roten Ampel. Als es grün wurde, fuhr sie in den Kreuzungsbereich ein. Dort kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit einer 57-jährigen Opel-Fahrerin, die aus Sicht der Herdeckerin von links kam. Die 29-Jährige gab an, leicht verletzt zu sein, benötigte jedoch keinen Rettungswagen. Sowohl der Opel als auch der BMW mussten abgeschleppt werden. (arn)

