Polizei Hagen

POL-HA: Hilferufe vertreiben Einbrecher - Zeugen gesucht

Hagen-Mitte (ots)

Eine Hagenerin suchte am Montag (05.05.2025) eine Polizeiwache auf und berichtete, dass es am Freitag (02.05.2025) zu einem versuchten Einbruch in ihre Wohnung am Märkischen Ring gekommen sei. Gegen 23:30 Uhr habe es zunächst an ihrer Tür geklingelt. Aufgrund der späten Uhrzeit habe die 47-Jährige jedoch nicht geöffnet, anschließend aber ein kratzendes Geräusch wahrgenommen. Sie habe daraufhin laut gerufen, dass jemand die Polizei verständigen soll. Hinweise auf mögliche Täter konnte die Frau nicht geben. An der Wohnungstür konnten Beschädigungen festgestellt werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 bei der Polizei zu melden. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell