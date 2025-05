Polizei Hagen

POL-HA: Polizisten beschlagnahmen Betäubungsmittel und Hieb-, Stich- und Schusswaffen

Hagen-Altenhagen (ots)

Nahe der Berghofstraße konnten Einsatzkräfte der Hagener Polizei am Freitag (02.05.2025) mehrere Betäubungsmittel sowie Waffen beschlagnahmen. Gegen 15.30 Uhr durchsuchten die Beamten die Wohnung eines polizeibekannten 48-jährigen Hageners sowie den BMW des Mannes. Unterstützt wurden die Hagener Kräfte durch einen Rauschgiftspürhund der Essener Polizei. In der Wohnung des 48-Jährigen befanden sich neben unterschiedlichen Betäubungsmitteln und einer größeren Summe Bargeld unterschiedliche Hieb-, Stich- und Schusswaffen. Ein 45-Jähriger wurde darüber hinaus im Keller angetroffen, in dem sich eine nicht geringe Menge Cannabis und Amphetamin befanden. Auch in der Wohnung einer 49-Jährigen fanden die Polizisten Betäubungsmittel. Der 48-jährige Hagener wurde aufgrund bestehender Haftgründe vorläufig festgenommen und einer Justizvollzugsanstalt zugeführt. Er erhielt eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln mit Waffen. Gegen die zwei weiteren Beteiligten wurde ebenfalls ein Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. (arn)

