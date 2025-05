Polizei Hagen

POL-HA: Mann mit 1,12 Promille schlägt Seitenscheibe seines Autos ein und fährt weg

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Ein Zeuge meldete der Polizei am Montagnachmittag (05.05.2025) einen Mann, der in Hohenlimburg die Seitenscheibe eines Autos eingeschlagen hatte und anschließend mit dem PKW wegfuhr. Der Passant hatte den Mann in der Wiedenhofstraße beobachtet und daraufhin die Polizei informiert. Während der Anzeigenaufnahme kehrte der Mann mit dem Twingo, an dem eine der hinteren Seitenscheiben zerbrochen war, zum Einsatzort zurück. Er erklärte den Beamten, dass es sein Auto sei und er den Schlüssel darin eingeschlossen hatte. Bei dem Gespräch mit dem 55-jährigen Hagener fiel den Polizisten Alkoholgeruch in seiner Atemluft auf. Ein Alkoholtest zeigte einen Wert von 1,12 Promille an. Der Hagener musste eine Blutprobe abgeben. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

