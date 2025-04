LPI-NDH: Berauscht auf dem Scooter

Nordhausen, Altendorf (ots) - Der Nutzer eines Pkw Mazda hat sein Fahrzeug am 17.04.2025 gegen 19:30 Uhr in Nordhausen / Altendorf ordnungsgemäß abgeparkt. Als er am 18.04.2025 gegen 10:15 Uhr zum Pkw zurück kehrte, musste er eine böse Überraschung erleben. In der Zwischenzeit sind durch bisher unbekannte Täterschaft alle 4 Reifen beschädigt worden. Die eingesetzten Beamten stellten im Rahmen der Anzeigenaufnahme fest, dass alle Reifen mit Einstichstellen versehen ...

mehr