Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: 4 x platt

Nordhausen, Altendorf (ots)

Der Nutzer eines Pkw Mazda hat sein Fahrzeug am 17.04.2025 gegen 19:30 Uhr in Nordhausen / Altendorf ordnungsgemäß abgeparkt. Als er am 18.04.2025 gegen 10:15 Uhr zum Pkw zurück kehrte, musste er eine böse Überraschung erleben. In der Zwischenzeit sind durch bisher unbekannte Täterschaft alle 4 Reifen beschädigt worden. Die eingesetzten Beamten stellten im Rahmen der Anzeigenaufnahme fest, dass alle Reifen mit Einstichstellen versehen waren. Strafanzeige wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt wurde erstattet. Bürger, welche ggf. im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Tatortumfeld getätigt haben oder anderweitig sachdienliche Erkenntnisse erlangt haben werden gebeten, sich diesbezüglich bei der Nordhäuser Polizei zu melden.

