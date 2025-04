Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrrad gesucht

Nordhausen, D.-Bonhoeffer-Str. (ots)

Wie der Nordhäuser Polizei mit zeitlichem Verzug zur Anzeige gebracht wurde, ist im Zeitraum 11.04.25 bis 16.04.25 ein Mountainbike entwendet worden. Dieses stand in einem gemeinschaftlich genutzten Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses in der D.-Bonhoeffer-Straße von Nordhausen. Der bislang unbekannte Täter entnahm das Fahrrad mitsamt dem Kettenschloss, welches der Eigentümer zwischen Hinterrad und Rahmen angebracht hatte. Bei dem Beutegut handelt es sich um ein 29-Zoll-Mountainbike des Herstellers FOCUS, Typ Whistler. Der Rahmen ist dunkelgrau, der Lenker in blau gehalten. Sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung nimmt die Polizei Nordhausen gern entgegen.

