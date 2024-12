POL-PDLD: Entwendeter Roller wiederaufgetaucht

Schwegenheim (ots) - Am Montagmittag, den 09.12.24, meldete der 65-jährige Geschädigte der Polizeiinspektion Germersheim persönlich, dass in der Straße "Am Bahndamm" eine Nikolausfigur aus Holz entwendet wurde. Die Figur ist eine von drei Nikoläusen, welche von dem Geschädigten im Ortsbereich aufgestellt wurden. Am Dienstagmorgen meldete sich der 65-Jährige ...

mehr