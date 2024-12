POL-PDLD: A65/AS LD Zentrum - Unfallzeugen gesucht

Landau (ots) - Am 09.12.2024 kam es zwischen 12:10 Uhr und 12:30 Uhr zu einem Diebstahl in der KIK-Filiale in der Ostbahnstraße in Landau. Hierbei wurde der 78-Jährigen der Geldbeutel aus der Handtasche entwendet. Im Anschluss wurde durch unbekannte Täter an einem Geldausgabeautomaten Bargeld abgehoben. Die Schadenshöhe liegt im niedrigen vierstelligen Bereich. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Ermittlungen ...

