Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Folgenschwere Kollision auf dem Radweg

Herreden (ots)

Am 18.04.2024 gegen 00:10 Uhr war ein 57-jähriger Bürger mit einem Pedelec auf dem Radweg an der Kreisstraße 20 unterwegs von Herreden nach Nordhausen. In gleicher Richtung war auch eine Gruppe von Fußgängern unterwegs. Aus unerfindlichen Gründen kam es dann zur Kollision des Pedelecs mit der Fußgängergruppe. Der Führer des Pedelec, welcher ohne Helm unterwegs war, kam hierbei zu Fall und verletzte sich schwer. Auch eine 44-jährige Frau und ein 10-jähriges Mädchen aus der Fußgängergruppe kamen zu Fall und verletzten sich. So kam es, dass 3 Rettungswagen und der Notarzt vor Ort im Einsatz waren. Alle Verletzten wurden dem Südharzklinikum Nordhausen zugeführt. Dort verdichteten sich die Hinweise auf eine Alkoholisierung des Pedelec-Fahrers, wenngleich dieser nicht in der Lage war, einen Atemalkoholtest zu absolvieren. Eine beweiserhebliche Blutprobenentnahme wurde angeordnet und durchgeführt. Der Inspektionsdienst Nordhausen ermittelt nunmehr wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

