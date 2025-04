LPI-NDH: Scheibe kaputt - Geldbörse weg

Eichsfeldkreis (ots) - In der Zeit vom Mittwoch, den 16.04.2025, 23:00 Uhr bis zum Donnerstag dem 17.04.2025, 10:00 Uhr drangen unbekannte Täter in einen Keller in Heiligenstadt, Kasselerb Tor ein und entwendeten Werkzeug und Angelzubehör im Wert von ca. 2000,-EUR Am Donnerstag dem 17.04.2025 gegen 14:20 Uhr teilte ein 64 jähriger Anwohner aus Niederorschel, Am Mühlgraben mit, dass er in seinen Garten vermutlich einen Giftköder gefunden habe. Durch die Polizei wurde ...

