LPI-NDH: Straftaten

In der Zeit vom Mittwoch, den 16.04.2025, 23:00 Uhr bis zum Donnerstag dem 17.04.2025, 10:00 Uhr drangen unbekannte Täter in einen Keller in Heiligenstadt, Kasselerb Tor ein und entwendeten Werkzeug und Angelzubehör im Wert von ca. 2000,-EUR

Am Donnerstag dem 17.04.2025 gegen 14:20 Uhr teilte ein 64 jähriger Anwohner aus Niederorschel, Am Mühlgraben mit, dass er in seinen Garten vermutlich einen Giftköder gefunden habe. Durch die Polizei wurde eine Scheibe Wurst mit einer klebrigen unbekannten Substanz aufgefunden und Sichergestellt. Eine Anzeige gegen das Tierschutzgesetz wurde aufgenommen.

Vermutlich im Verlauf der letzten Woche beschädigten unbekannte Täter Am Wachsberg bei Wüstheuterode das dach einer Kapelle. Durch die Täter wurde weiterhin eine Blumenvase und ein Hinweisschild beschädigt. Die genaue Schadenshöhe kann derzeit nicht beziffert werden.

In der Zeit von Montag dem 14.04.2025, 18:00 Uhr bis zum Mittwoch dem 16.04.2025, 08:30 Uhr wurden durch unbekannte Täter beide Vorderreifen eines in der Justinusstraße in Heiligenstadt abgestellten PKW zerstochen.

Zu allen Straftaten wird um sachdienliche Hinweise gebeten.

