Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Falscher Handwerker - Zeugen gesucht

Leinefelde (ots)

Seit Donnerstagvormittag ermitteln die Beamten der Polizeiinspektion Eichsfeld gegen einen bislang unbekannten Trickdieb. Der Mann gab sich gegenüber einem Anwohner der Konrad-Martin-Straße als ein Mitarbeiter des Heizungsablesedienstes aus. Unter diesem Vorwand verschaffte sich der Betrüger Zutritt zu der Wohnung. Er erbeutete Geld in vierstelliger Höhe. Der Unbekannte konnte wie folgt beschrieben werden: Er soll von schlanker Statur und etwa 25 Jahre alt gewesen sein. Er hatte schwarze Haare und sprach gebrochenes Deutsch.

Die Polizei im Eichsfeld hat die Ermittlungen aufgenommen und warnt nun vor derartigen Maschen, bei denen es die Trickdiebe vor allem auf Senioren abgesehen haben: Trickdiebe täuschen Notlagen vor oder geben sich mitunter als Handwerker oder Amtspersonen aus, um Zutritt in die Wohnungen ihrer Opfer zu gelangen und sie zu bestehlen. Die Polizei rät Ihnen, stets misstrauisch zu sein. Lassen Sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung. Gestatten Sie Handwerkern nur dann Zutritt in ihre Wohnungen, wenn Sie diese selbst bestellt haben oder ihre Hausverwaltung diese, gegebenenfalls schriftlich, angekündigt hat. Wählen Sie im Notfall die Notrufnummer 110.

Weitere Hinweise und Maschen der Trickdiebe finden Sie auf den Seiten der Polizeilichen Kriminalprävention: LINK https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/senioren-im-fokus-von-falschen-handwerkern/

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Wer Hinweise zur Tat oder dem Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der Tel. 0361/5743 67 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0099125

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell