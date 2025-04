LPI-NDH: Einbrecher in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Görmar (ots) - Auf den Brand von Bauholz wurde ein Bürger am Donnerstag gegen 04.45 Uhr aufmerksam. Auf der neugebauten Brücke an der Bundesstraße 249, zwischen Görmar und Grabe, setzten bislang unbekannte Täter Bauholz in Brand. Die Bausubstanz der Brückenkonstruktion wurde nicht beschädigt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Wer Hinweise zur Tat oder Täterschaft geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03631/4510 zu melden. ...

