POL-MK: B 54: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Lüdenscheid (ots) - Brennender Container Donnerstagmorgen wurde gegen 7:50 Uhr ein Containerbrand an der Friesenstraße gemeldet. Die Feuerwehr löschte den Papiercontainer und verhinderte die Entstehung eines Sachschadens. Die Polizei bittet um Hinweise. Einbruchsversuch Am Danziger Weg haben sich zwischen Sonntagmittag und Donnerstagmittag Einbrecher an einer Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus versucht. Sie ...

