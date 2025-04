LPI-NDH: Einbrecher in Keller

Heilbad Heiligenstadt (ots) - Ein in der Justinusstraße abgestellter Pkw wurde durch Unbekannte beschädigt. Die Täter wirkten auf den schwarzen Skoda auf unbekannte Art und Weise ein, sodass die Vorderreifen luftleer waren. Die Tat, welche am Donnerstagmorgen bei der Polizei angezeigt wurde, ereignete sich zwischen Montag 18 Uhr und Mittwoch 08.30 Uhr. Hinweise zur Tat oder den Tätern nimmt die Polizei in Heilbad ...

