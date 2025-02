Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Abschlussmeldung: Metelener Landstraße nach Verkehrsunfall gesperrt

Heek (ots)

Unfallort: Heek, L579;

Unfallzeit: 14.02.2025, 08.50 Uhr;

Drei Leichtverletzte und 17.000 Euro Gesamtschaden: Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagmorgen in Heek zugetragen hat. Entgegen der Erstmeldung befindet sich die Unfallstelle nicht auf der Metelener Landstraße, sondern auf dem Schöppinger Damm (L579). Ein 90-jähriger Autofahrer aus Heek und seine 83-jährige Beifahrerin waren gegen 08.50 Uhr auf der L579 von Schöppingen kommend unterwegs. Höhe der Straße Kirchenbusch setzte der Autofahrer zum Überholen an. Dabei kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem Pkw eines 44-Jährigen. Der Ahauser war von der Straße Kirchenbusch auf die L579 Richtung Schöppingen abgebogen. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in ein umliegendes Krankenhaus. Die Straße blieb für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell