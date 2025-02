Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einbruch in Kiosk

Pforzheim (ots)

Zigaretten und Bargeld haben unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag bei einem Kioskeinbruch am Pforzheimer Messplatz gestohlen.

Nach bisherigem Kenntnisstand hebelten Einbrecher am frühen Donnerstagmorgen, gegen 03:00 Uhr, den Rollladen eines Kiosks am Messplatz auf und verschafften sich gewaltsamen Zutritt ins Innere. Dort entwendeten sie Bargeld und Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro. Anschließend entfernten sie sich in unbekannte Richtung.

Das Polizeirevier Pforzheim-Süd hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sowie Hinweisgeber darum, sich unter der Nummer 07231 186/3311 zu melden.

Regina Wolfinger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell