Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Fußgängerin wird bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Pforzheim (ots)

Schwer verletzt worden ist eine 80-jährige Fußgängerin am frühen Mittwochabend, als sie die Hohlstraße querte.

Gegen 18.30 Uhr befuhr eine 46-jährige Nissan-Fahrerin die Bleichstraße in südliche Richtung, als sie beabsichtigte rechts in die Hohlstraße einzufahren. Ersten Erkenntnissen zufolge übersah die 46-Jährige hierbei die Fußgängerin, welche die Hohlstraße überquerte. Es kam zur Kollision, wobei die 80-Jährige schwer verletzt wurde und in der Folge zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Christian Schulze, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell