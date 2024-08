Polizei Hagen

POL-HA: Bildungsgang "FOS Polizei": Jahrgang 2024/2025 begrüßt

Hagen (ots)

Das Schuljahr 2024/2025 hat begonnen und für 59 Schülerinnen und Schüler ist der Start in eine spannende Zeit gefallen. Die jungen Menschen, die in den Zuständigkeitsbereich der Polizei Hagen fallen, machten sich am Mittwoch (21.08.) auf den Weg in die FH Südwestfalen. Sie beginnen ihr Fachabitur bei der Polizei.

Der Bildungsgang Fachoberschule für Wirtschaft und Verwaltung, Schwerpunkt: Polizeivollzugsdienst ("FOS Polizei") ermöglicht den Einstieg in den gehobenen Polizeidienst mit mittlerer Reife und ergänzt damit den herkömmlichen Ausbildungsweg, der einen höheren Abschluss voraussetzt.

Am Mittwoch begrüßten Vertreterinnen und Vertreter der Polizei Hagen, Bochum, Olpe, Siegen-Wittgenstein, des Märkischen Kreises sowie des Ennepe-Ruhr-Kreise die Schülerinnen und Schüler. Diese kamen in Begleitung ihrer Familien in die Räumlichkeiten der FH nach Hagen. Auch Vertreter des Klaus-Steilmann-Berufskollegs sowie des Eugen-Schmalenbach-Berufskollegs Halver stimmten sie während der Veranstaltung auf zwei spannende Schuljahre ein.

"Die Polizei braucht mehr denn je engagierte, junge Nachwuchskräfte, wie Sie. Schön, dass Sie sich für die Polizei und diesen noch so jungen Bildungsgang entschieden haben", begrüßte Robert Gereci, stellvertretender Behördenleiter der Polizei Hagen die Schülerinnen und Schüler. "Bürgerinnen und Bürger schenken Polizistinnen und Polizisten ihr Vertrauen - damit verbunden ist eine enorme Verantwortung - und das jeden Tag aufs Neue. Sie haben sich einen anspruchsvollen Beruf ausgesucht, in dem Sie bald arbeiten möchten. Aber Sie werden schnell feststellen, dass die Polizei ein starkes Team ist."

Christine Frücht, Behördenleiterin der Polizei Bochum, richtete ebenfalls persönliche Worte an die Schülerinnen und Schüler. "Der Beruf, auf den ihr jetzt hinarbeitet, wird euch einiges abverlangen. Ihr werdet jeden Tag aufs Neue gefordert und manchmal an eure Grenzen stoßen." Doch das sei aller Mühe wert: "Polizei ist der beste Beruf der Welt. Willkommen im Team 110!"

Im zweijährigen Bildungsgang "FOS-Polizei" erwerben die Absolventinnen und Absolventen die volle Fachhochschulreife und damit die Zugangsvoraussetzung für einen anschließenden Bachelorstudiengang an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW, kombiniert mit der vorbehaltlichen Einstellungszusage für den Polizeivollzugsdienst.

Die Hagener Polizei fungiert als Einstellungs- und Ausbildungsbehörde. In Klasse 11 erhalten die Schülerinnen und Schüler zunächst Einblicke in die Arbeit der Polizei. Das erste Jahr besteht aus einem Mix aus Unterricht am Berufskolleg und Praktikumstagen bei der Polizei. In der Behörde erhalten die Schülerinnen und Schüler unter anderem Einblicke in den Wachdienst, die Arbeit der Kriminalpolizei sowie in die Verwaltung. Die Beamtinnen und Beamten, die den Bereich Aus- und Fortbildung in Hagen betreuen und somit für die Schülerinnen und Schüler zuständig sind, übernehmen viele organisatorische Aufgaben, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.

Die Polizei Hagen wünscht allen Schülerinnen und Schülern viel Erfolg und eine tolle Zeit während des Fachabiturs!

Sie haben Fragen zum Thema FOS Polizei?

Ansprechpartner bei der Polizei Hagen ist der Regierungsbeschäftigte Manuel Zweibäumer. Er ist unter der Rufnummer 02331 - 986 1227 erreichbar. Eine Kontaktaufnahme kann zudem per E-Mail erfolgen an Personalwerbung.hagen@polizei.nrw.de oder über die Adresse SG22FOS.Hagen@polizei.nrw.de . Weitere Informationen gibt es zudem auf der Internetseite www.genau-mein-fall.de/nextlevel (arn)

