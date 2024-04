Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: 7 Fahrzeuge in Karambolage auf BAB 24 verwickelt - Autobahn in Richtung Berlin voll gesperrt

Zarrentin / Stolpe (ots)

7 Fahrzeuge sind am Donnerstagvormittag auf der BAB 24 bei Zarrentin in eine Karambolage verwickelt worden. Verletzt wurde dabei nach ersten Erkenntnissen niemand. Zwischen dem Rastplatz "Schaalsee" und der Anschlussstelle Zarrentin stießen kurz nach 11 Uhr insgesamt 6 PKW und ein LKW zusammen. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden, dessen Gesamthöhe noch nicht bekannt ist. Seither ist die BAB 24 zwischen Gudow und Zarrentin in Fahrtrichtung Berlin voll gesperrt. Zum Zeitpunkt des Unfalls soll dort ein ergiebiger Graupel-bzw. Hagelschauer niedergegangen sein. Vermutlich besteht ein Zusammenhang zwischen dem Wettergeschehen und der Karambolage. Derzeit dauern die Bergungsarbeiten an der Unfallstelle noch an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell