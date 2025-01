POL-PIAZ: Naturereignisse - Schäden durch starke Windböen

Alzey (ots) - In der Nacht vom Freitag 03.01.2025 auf Samstag 04.01.2025 kam es in der Stadt Alzey zu einer Vielzahl von Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen. Ein unbekannter Täter beschädigt nach aktuellem Stand der Ermittlungen 23 Kfz im öffentlichen Verkehrsraum. Die meisten der Pkw waren in den Straßen Hellgasse, Seubertstraße, Jean-Braun-Str. und Dr. ...

mehr